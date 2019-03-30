» تحرك برلماني اتجاه هذا الاقتراح المثير لوزير الأوقاف

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أعلن المستشار اسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن تأييده التام لاقتراح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوضع قائمة سوداء للتجار الغشاشين، والمخالفات الجسيمة، كي يتجنب المستهلك الشراء من التجار الجشعين مطالبا من جميع الأجهزة التنفيذية والبرلمانية والحزبية والشعبية تطبيق هذا الاقتراح الذى يعد أفضل طريقة لكبح جنون ارتفاع الأسعار للعديد من السلع والخدمات بصورة غير مبررة.
وناشد " عبد الجواد " فى بيان له اصدره يوم السبت، جميع التجار المصريين أن يعوا ويدركوا جيدا كلمات العالم الجليل فليسوف التجديد الفكرى والثقافى والديني الدكتور محمد مختار جمعة التى قال فيها بالنص : إن التاجر الذي يفهم دينه بشكل صحيح يقدّم صدقه وأمانته على صلاته وصيامه أما إذا أكل سحت فما انتفع بصلاة أو صيام أو تسابيح وأما من يعلنون تديّنهم ويستخدمون الكلمات الدينية شعارا لهم دون التطبيقً فهؤلاء منافقون ويعلنون عكس ما يفعلون".
وأكد المستشار اسامة عبد الجواد ان هذا الفكر الجديد والمستنير من امام التجديد الدكتور محمد مختار جمعة هو فى واقع الأمر يتمشى تماما مع ماطالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا بأهمية تجديد الخطاب الدينى.

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