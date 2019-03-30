بعد زيادة الحد الأدني.. بشرى سارة للمواطنين

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زف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، بشرى سارة للمواطنين  تخص أسعار بعض السلع في اللأسواق، قائلا، « إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات من السلع المختلفة إلى الأسواق، وسيكون هناك تفاهمات مع التجار، مضيفا: "عايزين نحافظ على القرشين».
وأشار "أديب"، ، إلى أن من مصلحة التجار ألا يرفعوا الأسعار حتى يكون هناك إقبال على الشراء، وإلا سيكون هناك مئات الحملات مثل خليها تصدي، وخليها تعفن.
وأضاف مخاطبًا المصريين: "معلوماتي بتقول أن قرارات النهاردة مش آخر جبر الخواطر، وهيكون في أخبار حلوة تاني".
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي،  صبح اليوم، اتخاذ عدد من القرارات سعيا للتخفيف من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المصريين، مؤكدا أن كل عمل صعب يكون الغرض منه البناء والتعمير والتنمية، وليس وجع المواطنين.
وأعلن "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.
وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

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