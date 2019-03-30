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«لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي

الرياضة

لاسارتى
لاسارتى

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

لاسارتي

أبدى الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضائه التام عن التعادل مع الزمالك، مُشددًا أن فريقه سيطر علي الشوط الأول بينما تقاسم الفريقين السيطرة في الشوط الثاني.

وتعادل الأهلي مع الزمالك سلبيا في المواجهة التي اقيمت بينهما على ملعب برج العرب والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ17 لبطولة الدوري العام.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"سقوط الأمطار لم يكن مؤثرا ولكن ارضية الملعب كانت سيئة واثرت بالسلب علي قرارات اللاعبين ومن ثم طرق لعبهم وتمريراتهم وتسديداتهم.

 واعترف مدرب الأهلى أن أداء فريقه تراجع مطلع الشوط الثاني مُرجعا تراجع اداء ناصر ماهر وجيرالدو لسوء ارضية الملعب ، موضحاً أنه سيبحث عن تراجع أداء فريقه خلال بعض فترات المباراة.

واضاف لاسارتي ان مواجهة الاتحاد ستشهد الاعتماد علي اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة كامله ومنهم حسين الشحات وازارو، وكشف لاسارتي ان الدفع بصالح جمعة جاء لانه يتدرب بشكل جيد ، مؤكداً ان توقيت مشاركته امام الزمالك جاء بالصدفة.

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