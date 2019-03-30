العثور على جثة مفصولة الرأس بالإسماعيلية

.عثر أحد المواطنين منذ قليل على جثة لشاب مفصولة الرأس مجهول الهوية بالقرب من محطة قطار أبو سلطان بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مفصولة الرأس ومجهولة الهوية بالقرب من محطة قطار أبو سلطان دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ بمناظرتها الجثة تبين أنها جثة لشاب فى الثلاثينات من عمره ولا يحمل تحقيق شخصية ورأسه مفصولة عن جسده.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وجارى إجراء التحريات للوصول إلى شخصية الجثة.