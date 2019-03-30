فرقة شعبية وراء القبض على عصابة تزوير

«فرقة فنون شعبية» كانت كلمة السر فى القبض على أخطر تشكيل عصابى للهجرة غير الشرعية، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، 2 من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى استخراج تأشيرات دخول الدول الأجنبية لراغبى السفر، بموجب مستندات مزورة، بحجة أنهم أعضاء فى فرقة للفنون الشعبية، وأن سفرهم بغرض تقديم حفلات بالخارج.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تورط تشكيل عصابى من 4 أشخاص بالإسكندرية، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية والرسمية وسفارات الدول الأوروبية بمصر، وكذا الحصول على تأشيرات دخولها مقابل مبالغ مالية، وتمكن المتهمون من تزوير خطاب منسوب على خلاف الحقيقة لإحدى الجهات الحكومية بالسماح لـ7 مصريين بالسفر لإحدى الدول الأوروبية، بزعم أنهم أعضاء فرقة فنون شعبية، وتقديمه لسفارة تلك الدولة للحصول على تأشيرات.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط اثنين من المتهمين، وبتفتيش مسكنهما ومقر شركة أحد المتهمين الهاربين، تم ضبط 43 جواز سفر مصرياً بعضها يحوى تأشيرات دخول دولة أجنبية مشتبهاً فى تزويرها، ومطبوعات لشركات خاصة ممهورة ببصمات أختامها بعضها خالٍ من البيانات والآخر بأسماء مهاجرين غير شرعيين يفيد تبعيتهم لتلك الشركات خلافاً للحقيقة، وكشوف حسابات منسوبة لبعض البنوك يشتبه فى تزويرها وشهادات منسوب صدورها لجامعات أجنبية وصور ضوئية لبطاقات الرقم القومى وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية وشهادات ميلاد.