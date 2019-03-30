نجاة نائب الرئيس الأفغاني من محاولة اغتيال

30 مارس 2019 - 09:04 م

نجا النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم من محاولة اغتيال، السبت، في هجوم استهدف موكبه شمالي أفغانستان، السبت.

وقال دوستم، في تصريحات للصحفيين، إن موكبه تعرض لثلاث هجمات خلال انتقاله من مدينة مزار شريف إلى مدينة شيبيرغان.

وحمّل دوستم حركة طالبان مسؤولية الهجوم، وقال إنه أسفر عن مقتل أحد حراسه، وإصابة اثنين آخرين، وقال إنه لم يتعرض لأي إصابات في الهجوم.

وتبنت حركة طالبان الهجوم؛ حيث قال المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن 4 من حراس دوستم قتلوا في الهجوم.