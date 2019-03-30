» أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

30 مارس 2019 - 08:44 م

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم السبت، فى تونس، أنطونيو جوتيرس، السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك عشية إنطلاق أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة.



وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية ، بأن أبو الغيط وجوتيرس استعرضا مجمل أوجه التعاون وآليات التنسيق الموسعة التى تجمع بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وخاصة فى إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين المنظمتين فى عام 1989 والبروتوكول المكمل لها الموقع عام 2016.



وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضاً تناول أخر المستجدات على الساحة العربية والتعاون العربى الأممى لتسوية أزمات المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسلطيني، وخاصة فى مواجهة الممارسات التصعيدية للجانب الإسرائيلى والقرارات أحادية الجانب التى تبنتها الإدارة الأمريكية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة؛ كما أكد أبو الغيط لسكرتير عام الأمم المتحدة على ثوابت الجامعة العربية فيما يخص الجولان السورى المحتل ورفضها للقرار الأمريكى الأخير بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليه

