حزب المؤتمر يشيد بقرارات الرئيس

30 مارس 2019 - 08:40 م

اعتبر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات بداية لحصد ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التى بدأها الرئيس منذ توليه قيادة البلاد.



وأشاد رئيس حزب المؤتمر فى بيان اليوم، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضى، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات.



وأكد، أن قرارات اليوم الخاصة بالمرتبات والعلاوات تؤكد أيضا أن كل ما يقوم به الرئيس من خطوات إصلاح اقتصادى هدفها الأول والأخير المواطن المصرى حتى وإن كان لها أثر على المواطن وهذا مالا ينكره الرئيس ولكن فى حقيقة الأمر أن الرئيس أعطى اهتماما خاصا بملف الحماية الاجتماعية وهذا كان من اهم الأهداف فى السنوات الأخيرة.

