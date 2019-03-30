رئيس حزب الوفد: ثورة 1919 حدث جليل

30 مارس 2019 - 08:21 م

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن ثورة 1919 حدث جليل يؤكد أصالة هذا الشعب ،و لابد لنا جميعًا كل من بقدر يستطيع أن يوصل إلى هذه الأجيال كيف كان قبل 100 عام هناك شعب عظيم.



وأضاف "أبوشقة"، فى بيان صحفى اليوم ،عندما توجه سعد زغلول وعلي شعراوي وعبدالعزيز فهمي إلى السير وينجت، المعتمد البريطاني للمطالبة بالاستقلال والتوجه لمؤتمر فيرساي لعرض القضية المصرية، وتنفيذ وعد ويلسون الرئيس الأمريكي بحق الدول أن تقرر مصيرها ، استطاع الشعب المصري جمع 3 مليون توكيل بدون تواصل اجتماعي وكان عدد السكان 11 ونصف مليون نسمة أي تقريبًا كل المصريين وقعوا، لتفويض الوفد المصري، وكانت الفترة من 13 نوفمبر وحتى 8 مارس مليئة بالمحاولات للسفر ولكن كان لابد من تصريح المندوب البريطاني، ومن ثم كان الاعتقال عندما شعر الاحتلال أن "زغلول" خطر حقيقي واعتبروا ابعاده سينهي القصة، لأنهم لم يقيموا الشعب تقييم الحقيقي، هذا الشعب الذي يختلف بنضاله وصموده، الصخرة التي يتحطم عليها بطش أي ظلم.



جاء ذلك على هامش احتفالية صالون المحور الثقافي الذي ينظمه الدكتور حسن راتب، بمناسبة مرور 100 عامة على ثورة 1919، و100 عام على إنشاء وتأسيس حزب الوفد، تحت عنوان "الوفد المصري مائة عام"، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، ولفيف من أعضاء الهيئة العليا الوفدية، ونخبة من السياسيين ولفيف من قيادات حزب الوفد والمثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام

