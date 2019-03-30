متحدث البرلمان يشيد بقرارات الرئيس

30 مارس 2019 - 08:16 م

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات، بثورة تصحيح لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الدخول.



وأعلن حسب الله، فى بيان له اليوم، تأييده التام لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7000 جنيه، وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضى، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات.

