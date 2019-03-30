رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمعية الوطنية فى بوروندى

30 مارس 2019 - 08:12 م

التقى الدكتور على عبد العال والوفد المرافق، باسكال نياباندا رئيس الجمعية الوطنية فى بوروندى، وذلك فى إطار زيارة رئيس البرلمان الرسمية لبوروندى على رأس وفد برلمانى.



فى مستهل اللقاء، وجه الدكتور عبد العال الشُكر لرئيس الجمعية الوطنية البوروندية على حفاوة الاستقبال والاستضافة، مؤكداً على تقدير وإعزاز الدولة المصرية حكومة وشعباً للشعب البوروندى الشقيق، مشدداً على أن الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي ستشكل نقطة فارقة فى التعاون التنموى المصرى الإفريقى على كافة المستويات.



وأكد الدكتور على عبد العال على موقف مصر الداعم للاستقرار فى بوروندى، مؤكداً على أن مصر حريصة على الحفاظ على استقلالية القرار البوروندى، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، فضلاً عن ترحيب البرلمان المصرى بتدريب النواب والموظفين في البرلمان البوروندى، من خلال معهد التدريب البرلمانى المصرى، لافتا إلى تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية مع بوروندى، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلمانى.



من جانبه، رحب باسكال نياباندا رئيس الجمعية الوطنية البوروندية بالوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكداً على عمق الروابط التى تربط البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص بوروندى على الاستفادة من الخبرات المصرية، فى إطار عملية لتبادل الخبرات فى كافة المجالات، خاصة فى مجالات الزراعة والصحة والتعليم، وكذلك على المستوى البرلمانى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، دعماً لقضايا الاهتمام المشترك.



وتطرقت المباحثات إلى مناقشة قضية مكافحة الإرهاب، حيث أكد الدكتور عبدالعال على أن مصر لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال، وتستطيع تقديم الدعم للجانب البوروندى، لاسيما فى ظل توجه بوروندى نحو إنشاء مركز وطنى لمكافحة الإرهاب.

