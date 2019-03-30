  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
عمار علي حسن للنظام: احذروا الوقوع في الفخ

رسالة قاسية من عمار على حسن للنخبة الجزائرية

الأهلي والزمالك

اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

الرئيس السيسي

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

تفاصيل البرنامج النووي السعودي

صورة أرشيفية للمزارعين

زيادة أسعار التقاوى على الفلاحين.. «هى ناقصة يا حكومة؟»

قائد الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يجدد دعوته بإعلان شغور الرئاسة

الزمالك والاهلى

قمة «الوحل والمطر» تنتهي بالتعادل بين الزمالك والأهلي

وزير النقل كامل الوزير

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

البرلمان

خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

الجامعة العربية

نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا

قضايا وحوادث

بالصور.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروري بالقليوبية
بالصور.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروري بالقليوبية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

#

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم بالسويس

#

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث

اصابة

مصرع

تصادم

المنيا

مرور

لقي  شخص مصرعه وأصيب 4 أخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي وأخري نصف نقل بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وجري نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بوقوع  حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل، علي طريق الجيش بحري قرية الشيخ فضل بحوالي 10 كيلو في إتجاه محافظة أسيوط ونتج عنه 4مصابين وجثة، وقد انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مغاغة وتبين إنها لشخص يدعي "أحمد علي أحمد" 32 عاما سائق، مقيم بمحافظة قنا، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن
» فاجعة.. انفصال رأس شاب عن جسدة أسفل قطار بالاسماعيلية
» «لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي
» «ميسي» يقود برشلونة للفوز على إسبانيول
» الفقر دفعها للتخلص من طفلها بطريقة مريبة
» خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية
» بابا الفاتيكان: زيارة المغرب فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان
» احتجاجات أمام قنصلية إسرائيل بإسطنبول في ذكرى "يوم الأرض"
» مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس
» أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب