سما المصري تصدم جمهور «العندليب» بهذا الفعل

عبد الحليم حافظ، أو "العندليب" كما يلقبه الجماهير في مصر والوطن العربي، بمجرد ذكر اسمه تظهر صورته في قلوب عاشقيه، وتستعيد آذانهم وعقولهم صوته وكلمات أغانيه، هو فنان كل جيل الذي يتمتع بصوت عذب وجميل، وبالرغم من ازدحام زمانه بعمالقة الطرب في مصر، إلا أن "الفتى الأسمر" كان وما زال أيقونة الغناء العربي الممزوج بخفة الظل المصرية الجميلة.

وفي ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، قامت الفنانة سما المصري، بزيارة قبر الفنان الراحل عبد الحليم بمناسبة ذكري رحيله، وقامت بنشر مجموعة صورة من أمام القبر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

وقالت سما تعليقاً على الصور: "الله يرحمك يا حبيبي يا عندليب يا ابن الشرقية.. اليوم الذكري الـ 42 لرحيل عندليب مصر الفنان عبد الحليم حافظ، وسعدت اليوم بزيارة قبره، ياريت اللي مش هيقدر يروح يزوره يقرأ له الفاتحة عشان هو ياما فرحنا واسعدنا وغنى للحب والوطن وادعيه دينية.. ربنا يرحمه ويغفر له.. اقراوا له الفاتحة تشفعله في قبره".