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وزير التموين: لن يكون هناك تغيير بالأسعار خلال شهر رمضان وما بعده

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قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لتوفير كافة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تغيير بالأسعار، خلال شهر رمضان وما بعده، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مقرات السلع يوم الأحد المقبل، وأن عددها لن يقل عن العام الماضي.

 وأضاف مصيلحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، قائلاً:"محدش اتحذف من بطاقات التموين، وشهر أبريل سيصل لبعض المواطنين رسائل، ومن لديه ملاحظات عليها، يتم التأكد من البيانات.

 
وتابع وزير التموين:"كل المتظلمين من الكهرباء، كان هناك بعض عدم الدقة فى البيانات، كما أن المواطنين الذين ثبت دخول عداداتهم على أكثر من وحده وغيرها من المشاكل تم بحث كل ذلك، مؤكدا أن الهدف ليس ظلم أي مواطن في مصر، بل حسن إدارة"

وأشار وزير التموين، إلى أن عملية الاستهداف متسمرة، وإجراء دراسات تحتوى أكثر من مؤشر للوصول إلى نتائج أكثر دقة حول الأسر المستحقة لبطاقات التموين، قائلا:"لن يكون هناك حق لأى مواطن ولن يحصل عليه.

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