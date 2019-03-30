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نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

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وكالات

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القدس

الفاتيكان

يغيب نحو نصف عدد القادة العرب، عن المشاركة في القمة العربية الـ 30، المقرر عقدها، الأحد، في تونس، ورصدت وكالة "الأناضول"، وفقًا لبيانات رسمية وتقارير صحفية، انطلاق القمة بحضور 12 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء.

وباستثناء سوريا المجمد عضويتها، يغيب 9 زعماء عن القمة، أبرزهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي، إنه اعتذر لظروف خارجة عن تونس، ولم تعلن مصر موقفا بشأن ذلك أو مستوى تمثيلها.

كما يغيب كل من الرئيسين السوداني عمر البشير، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسلطان العماني قابوس بن سعيد.

ويتسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئاسة القمة العربية 2019، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ترأس القمة العربية العادية الـ29.

ورغم غياب سوريا عن القمة العربية، يفرض الملف السوري نفسه بقوة على جدول أعمالها، عقب نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما، يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية نحو 20 مشروعا وملفا، أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم التنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

ووفق رصد الأناضول، فإن من تأكد مشاركتهم في القمة على النحو التالي:

الزعماء والقادة المشاركون:

1- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (رئيس القمة الحالية)

2- العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (رئيس القمة السابقة)

3- عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

4- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

5- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

6- الرئيس اللبناني ميشال عون

7- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

8- رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج

9- الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

10- الرئيس العراقي برهم صالح

11- الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

12- الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

مستوى نائب الرئيس أو ممثله الشخصي أو نائب رئيس وزراء

13- النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف.

14- رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.

15- أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالة السلطان قابوس.

16- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني.

مستوى تمثيل أقل

17- حمد الشرقي، حاكم الفجيرة عضو المجلس الأعلى للاتحاد (أرفع سلطة دستورية وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية)، في ثاني تمثيل إماراتي بعد ترأس وفد بلاده في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في فبراير/ شباط الماضي بمنتجع شرم الشيخ المصري.

ولا تزال 4 دول لم تعلن بعد عن ممثليها في القمة، وهم:

18- مصر

19- المغرب

20- جزر القمر

21- الصومال

* دولة غائبة

22- سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.


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