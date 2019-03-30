الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والأهلي

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الأول لكرة القدم مع غريمه الأهلي، بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدورى العام.

جاءت بداية المباراة هادئة تماماً من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق افتقدت فيها المباراة للخطورة.

بعد مرور خمسة دقائق تقريباً بادر الأهلي بالهجوم عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكنها هجمات غير مؤثرة.

ظهر الزمالك "في الكادر" وبدأ ينشط هجومياً عن طريق بوطيب وساسي وكهربا.

بمرور الوقت ظهر تأثير أرضية الملعب بالأمطار التى هطلت كثيراً قبل وأثناء المباراة حيث سقط أكثر من لاعب من الفريقين على أرض الملعب .

جاءت بداية المباراة هادئة تماماً من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق افتقدت فيها المباراة للخطورة.

بعد مرور خمسة دقائق تقريباً بادر الأهلي بالهجوم عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكنها هجمات غير مؤثرة.

ظهر الزمالك "في الكادر" وبدأ ينشط هجومياً عن طريق بوطيب وساسي وكهربا.

بمرور الوقت ظهر تأثير أرضية الملعب بالأمطار التى هطلت كثيراً قبل وأثناء المباراة حيث سقط أكثر من لاعب من الفريقين على أرض الملعب .

فرجاني ساسي جرّب حظه في التسديد ولعب كرة في الدقيقة 16 أمسك بها الشناوي، وواصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع واضح للأهلي الذى سمح للأبيض بالوصول كثيراً لمرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 23 شهدت أخطر فرصة في المباراة وكانت من نصيب الزمالك بسبب "دربكة" أمام مرمى محمد الشناوي لكن الأخير أمسك بالكرة قبل أن يُدخلها كهربا في الشباك الحمراء.

وأشهر الحكم الروماني كوفاكس بطاقة صفراء لفرجاني ساسي في الدقيقة 26 بعد عرقلة جونيور أجاي.

وسدد عمرو السولية كرة قوية في الدقيقة 28 لكن جنش تصدى لها وحوّل دفاع الزمالك الكرة إلى ضربة ركنية.

لجأ الزمالك مرة أخرى لسلاح التسديدات بعيدة المدى وكانت هذه المرة من جانب يوسف أوباما الذى لعب كرة قوية في الدقيقة 32 لكنها مرت بجوار القائم.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل وأهدر الاهلي فرصة للتسجيل في الثانية الأخيرة عن طريق أجاي ورمضان صبحي بعدها أطلق الحكم الروماني صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.