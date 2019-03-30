» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس

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السترات الصفراء
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وكالات

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ألقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، السبت، القبض على 25 شخصا على خلفية الحراك العشرين لـ"السترات الصفراء".

وقالت الشرطة، في بيان، إنه "تم توقيف 25 شخصا حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (13: 00 تغ) للتحقيق معهم على خلفية مظاهرات السترات الصفراء"، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية، ووصفت مظاهرات اليوم بالـ"هادئة".

كانت الشرطة حظرت التظاهر في منطقة الشانزليزيه؛ بسبب أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها احتجاجات الأسبوع الماضي.

غيّر أن متظاهري "السترات الصفراء" احتشدوا في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وبوردو، معلنين دعمهم للناشطة جنفيف ليغاي (73 عاما) التي أصيبت بجروح في الرأس، خلال احتجاجات السبت الماضي، في مدينة نيس الجنوبية.

وبدأ الاحتجاج الرئيسي، اليوم، عند الضفة اليسرى لنهر السين ومنطقة برج إيفل.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة ألف و800 متظاهر في احتجاجات "السترات الصفراء"، حتى متتصف ظهر اليوم في العاصمة باريس، وذلك مقارنة بمشاركة 3 آلاف و100 شخص عند التوقيت ذاته من السبت الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى تراجع عدد المشاركين في احتجاجات اليوم على مستوى البلاد.

وأوضحت أن 5 ألاف و600 شخصا شاركوا على مستوى البلاد في الحراك العشرين لـ"السترات الصفراء" حتى الساعة (13: 00 تغ) مقارنة بمشاركة 8 ألاف و300، السبت الماضي، حسب المصدر ذاته.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني، لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين.


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