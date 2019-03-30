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ضبط "حلاق" بحوزته 79 قطعة أثرية في المنيا

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

أحمد سالم

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المنيا

قطع اثرية

حلاق

تمكنت مديرية أمن المنيا، بالتعاون مع قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، من ضبط "حلاق"، 30 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط، وبحوزته 79 قطعة آثرية.

جرى ضبط المتهم في منزله، وبحوزته 79 قطعة يشتبه في آثريتها، على النحو التالي: "تمثال لسيدة من الحجر الجيري، بطول 30 سم، وتمثالين لسيدة من الحجر الجيري بطول 15 سم، و3 تماثيل من الفخار، بأطوال نحو 10، 15، 20 سم، إلى جانب 55 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، تعود جميعها للعصر اليوناني الروماني، إضافة إلى 7 تماثيل من البورسلين بطول نحو 20 سم.

كما جرى ضبط 6 تماثيل أوشابتي من البورسلين، بطول نحو 20 سم، إلى جانب 3 تماثيل من البازلت الأسود على قاعدة من ذات المادة بطول 5سم، و2 تميمة لوجه آدمي، ترجع جميعها للعصر الفرعوني القديم.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية من منطقة آثار المنيا أفادت بأثريتها.


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