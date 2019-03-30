روسيا لأمريكا: توقفوا عن تهديد فنزويلا

30 مارس 2019 - 07:31 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تهديد فنزويلا وخنق اقتصادها ودفعها إلى حرب أهلية، منتهكة القانون الدولي علانية.

وقالت زاخاروفا، في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "من جانبنا، نوصي الولايات المتحدة بالتوقف عن تهديد فنزويلا وخنق اقتصادها والدفع من أجل حرب أهلية، منتهكةً القانون الدولي صراحة. إننا ندعو جميع القوى السياسية الفنزويلية، إلى الحوار ووضع مصالح الوطن فوق طموحاتهم الخاصة. نحن مستعدون للمساهمة في إقامته (الحوار) بأي طريقة ممكنة".

وأشارت زاخاروفا حول خطط الولايات المتحدة فيما يتعلق بفنزويلا "محاولات تخويف الجانب الروسي بعقوبات بسبب التعاون المشروع مع فنزويلا تبدو سخيفة".

وأضاقت أن روسيا أعلنت بوضوح عن الغرض من وصول خبرائها إلى كاراكاس، ولا يوجد حديث عن أي "وحدات العسكرية".

وتابعت أن تكهنات الولايات المتحدة لا أساس لها على الإطلاق بشأن قيام روسيا "بعمليات عسكرية" معينة في فنزويلا.

وفي وقت سابق، أقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات ترامب بشأن وصول الخبراء الروس إلى فنزويلا ودعوته روسيا للخروج من فنزويلا، بأن الولايات المتحدة تتواجد في مناطق عديدة حول العالم، ولا أحد يُملي عليها في أي مكان يجب أن تتواجد، وروسيا أيضا تعول على احترام حقوقها في بناء علاقاتها.

وذكر بيسكوف، أن روسيا قد أرسلت ممثليها إلى فنزويلا في إطار العقود المبرمة في مجال التعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات.