ارتفاع ضحايا "مليونية العودة" إلى 3 شهداء

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مليونية العودة

استشهد 3 فلسطينيين، وأُصيب 316 شخصا بجروح، اليوم السبت، إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرة "مليونية العودة والأرض" قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن تامر هاشم أبو الخير (17 عاما)، ونضال صقر عمارة (17 عاما)، ومحمد جهاد سعد (20 عاما)، استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال مشاركتهم في المسيرات، التي نظمت شرقي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن "316 متظاهرا أُصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 64 بالرصاص الحي، و 16 بالرصاص المعدني، و13 بشظايا الرصاص، فيما أصيب 46 بقنابل الغاز بشكل مباشر، و94 بانفجار قنابل الغاز والصوت، و83 بإصابات أخرى (لم توضحها)".

وأشارت إلى أن من بين المصابين، 14 وصفت جراحهم بالخطيرة، و 121 بالمتوسطة.

وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في مسيرات حاشدة تجمعت في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن ما يعرف بـ "مليونية العودة والأرض"، التي تخرج بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار" المتوافقة مع ذكرى "يوم الأرض".


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