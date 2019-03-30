دورة تدريبية مكثفة لشباب الدبلوماسيين بالأمم المتحدة

30 مارس 2019 - 06:59 م

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية، التابع لوزارة الخارجية بالتعاون مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، دورة تدريبية مكثفة لشباب الدبلوماسيين بالدفعة (51) بمقر الأمم المتحدة فى جنيف خلال الفترة بين 12-16مارس 2019، بالتنسيق مع المنظمات الأممية وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الهجرة الدولية.



وتأتى زيارة الدفعة 51 إلى جنيف في إطار البرنامج التدريبي الشامل الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية للملحقين الدبلوماسين الجدد ، ضمن جدول الزيارات الخارجية بهدف صقل خبرات شباب الدبلوماسيين وتنمية مهاراتهم لإعدادهم للعمل الدبلوماسي وذلك تحت إشراف السيد السفير د.سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بالتنسيق مع السيد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.



واشتمل البرنامج التدريبى للدورة على زيارة عدد كبير من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من ضمنها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف، ومؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، ومركز جنيف للدراسات الأمنية والإستراتيجية، وكذلك مركز الاتحاد السويسرى لاستقبال الموظفين الدوليين في جنيف.







واستهدفت الدورة التدريبية تدريب الملحقين الدبلوماسيين الجدد على مهارات التفاوض والعمل الاممى والدفاع عن مصالح مصر وأولويات السياسة الخارجية فى المحافل الدولية ، وذلك لرفع الكفاءات الدولية للملحقين الدبلوماسيين في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لتعريفهم بكيفية وآلية عمل المنظمات الأممية، والتعرف عن قرب على وجهات النظر المصرية من مختلف القضايا المطروحة داخل المنظمات الدولية والتحديات التى تواجه السياسة الخارجية المصرية وتطوير مهارات التسويق للسياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لشرائح مختلفة من المتلقين،



كما أسفرت هذه الزيارة عن تعزيز المعرفة للدفعة 51 بالثقافات المختلفة بمدينة جنيف، والتى تضم ما يزيد عن 41 منظمة دولية، حيث التقى الدبلوماسيين خلال الزيارة بعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل الدولى متعدد الأطراف، وتميزت المحاضرات واللقاءات بالتفاعل وتبادل وجهات النظر، فضلاً عن الارتقاء بمستوى اللغات الأجنبية من خلال المحاكاة والاحتكاك الدولى، كما تضمن البرنامج التدريبى للدورة زيارة المكتبة الرئيسية التاريخية للأمم المتحدة فى جنيف واطلاع الملحقين الدبلوماسيين على الوثائق المرتبطة بكافة مقار الأمم المتحدة فى فيينا ونيويورك

