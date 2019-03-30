البرلمان: السيسي يقود ثورة تصحيح

30 مارس 2019 - 06:48 م

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات، بثورة تصحيح لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الدخول.

وأعلن حسب الله تأييده التام لما أعلنه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور.

وتابع: "إضافة إلى تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7000 جنيه، وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضى، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال لصناديق المعاشات".

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات في مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعد جميع الأسر المصرية.

ولفت إلى أن هذه القرارات من الرئيس السيسى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.