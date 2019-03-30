إصابة حارس ريال مدريد قبل مواجهة هويسكا

30 مارس 2019 - 06:46 م

أعلن الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد الإسباني، إصابة تيبو كورتوا، حارس الفريق والمنتخب البلجيكي، اليوم السبت، فى أوتار عضلة الفخذ.

وقال البيان الذى نشر على الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب تيبو كورتوا، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يعاني من التهاب في أوتار العضلة الفخذية اليمنى، بانتظار تطور حالته".

ومن المنتظر أن يبدأ الكوستاريكي كيلور نافاس مباراة الغد لفريق ريال مدريد أمام هويسكا أساسيا، التى تجمعهما على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، فى الجولة الـ29 من الليجا.