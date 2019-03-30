"أمني": لا تحرش في حفل محمد رمضان

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن في القاهرة لم تتلق أي بلاغات تتعلق بوجود تحرش بالفتيات اللاتي حضرن الحفل الغناني للفنان محمد رمضان على مسرح المنارة في التجمع الخامس.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن كانت تتولى عملية التأمين في محيط الحفل من الخارج لتمنع أي تجمعات خارج المكان المخصص للحفل والتي تشرف عليه شركة راعية لأعمال التنظيم.

وتابع المصدر أن مهمة الشركة الراعية كانت تتمثل في أعمال التأمين الداخلي والإشراف علي الأماكن المخصصة للجمهور.

كان النجم محمد رمضان أحيا حفلا بمسرح المنارة، أمس، بتقديمه عددًا من أغانيه في حفله الغنائي الأول والذي أطلق عليه "أقوى حفلة في مصر".