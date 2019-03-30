السيول تودي بحياة 15 شخصًا في أفغانستان

30 مارس 2019 - 06:17 م

لقي 15 شخصا مصرعه جراء سيول في ولايتي هرات وبادغيس الأفغانيتن شمال غربي البلاد، وقال جيلاني فرهاد متحدث ولاية هرات، إن هطول أمطار غزيرة في الولاية منذ عدة أيام أدت إلى سيول في الولاية.

وأكد أن السيول أودت بحياة 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هرات، إلى جانب تلف مئات الحيوانات، وخسائر بأكثر من 1000 منزل.

بدوره قال جمشيد شهابي متحدث ولاية بادغيس، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء سيول ضربت 3 أقضية في الولاية.

وأضاف شهابي أن السيول أسفرت أيضا عن إصابة 5 أشخاص بجروح. مبينا أن طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين اثنين.