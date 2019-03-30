» قهوجي يقتل سائقًا بسبب 3 جنيهات

"حساب الشاي 3 جنيه، أنا خدت 2 جنيه بس كده باقي عندك جنيه هتدفعه المرة الجاية".. كانت تلك الكلمات مقدمة لنشوب خلاف بين سائق وصديقه القهوجي بسبب الخلاف على قيمة المشاريب في قطور بالغربية، انتهت المشاجرة بمقتل أحدهما على يد الآخر بعدة طعنات نافذة في الصدر.

"مش هدفع حاجة تاني يا معلم الشاي في كل حتة بـ2 جنيه هو أنت هتشتغل حرامي"، هكذا رد "سامي. ص" (33 عاما ـ سائق) على صديقه "أحمد. ع" (32 سنة ـ قهوجي)، لكن النقاش بينهما احتدم وتطور إلى تبادل الضرب بالأيدي بعدما دفع المجني عليه صنية الشاي من على يد صديقه فتكسر عددًا من أكواب الشاي والقهوة.

أسرع المارة بنقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله غرفة الرعاية المركزة بساعات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، بعد أن تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بوصول "سامي. ص" (33 سنة ـ عامل) لمستشفى قطور المركزي مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.

وأفادت التحريات بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وشخص يدعى "ا. ع. ال" (32 سنة ـ عامل)، بسبب الخلاف على المشاريب، قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بمطواة، ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.