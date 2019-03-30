خارجية تونس: على القمة العربية دعم العمل المشترك

30 مارس 2019 - 06:10 م

شدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، على ضرورة أن تمكن القمة العربية المرتقبة، الأحد، دعم العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، حسبما أفادت الخارجية التونسية في بيان، السبت.

وتنطلق الأحد، فعاليات القمة العربية العادية الـ30، على مستوى القادة في العاصمة تونس، برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأضاف الجهيناوي، "على القمة خدمة القضايا العربية الراهنة، سيمّا الدفع نحو حل عادل للقضية الفلسطينية يُمّكن شعبها من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار الوزير التونسي إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في القدس.

من جانبه، أشاد العثيمين بمساهمة تونس الفعالة في دعم جهود منظمة المؤتمر الإسلامي الهادفة إلى دعم التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية في مختلف المجالات.