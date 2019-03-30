اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب المصريين في الخارج

30 مارس 2019 - 06:05 م

انطلقت اليوم السبت 30 مارس 2019، امتحانات الدور الأول لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2018، من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.



وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية لما يقرب من 53 ألف طالب.



وأضاف حجازي، أن جميع الامتحانات أرسلت إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن امتحانات الدور الثاني ستكون بداية من شهر يوليو المقبل.



وأوضحت الوزارة أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقا للجداول التي أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول

