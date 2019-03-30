» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

30 مارس 2019 - 06:05 م

أعـلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسـارتى، تشكيل الفريق الأحمر، الذى سيخوض به لقاء الزمالك فى تمام السابعة مساءًا على ملعب برج العرب، فى المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى العام.

وجاء التشكيل كالتالى:

حـراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، ناصر ماهر، جونيور أجايى، رمضان صبحى.

الهجوم: مروان محسن.