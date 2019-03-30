فيديو.. زايد: سرطان الثدى ثاني أسباب الوفاة فى مصر

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الصحة

السيسي

هالة زايد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من العلاج الطبي لبعض الأورام التي تُصيب المرأة المصرية، موجهًا خطابة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلاً: "هل هناك إمكانية بمسح طبي لهذه الأمراض".

وردت الوزيرة، خلال حديثها باحتفالية المرأة المصرية، قائلة إن سرطان الثدي هو ثاني سبب في الوفاة بدولة مصر، مؤكدة أن النسبة في الإصابة بهذه الأمراض شبيهة ومماثلة لدولة اليابان والدول الأوروبية.

وتابعت: "الأم المصرية تفضل أبناءها أكثر من علاجها، مشيرة إلى انها ستُقدم مشروع للمسح الشامل الخاص بسرطان الثدي".


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