الجامعة الكاثوليكية بميلانو تكرم وزيرة الثقافة

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كرم مهرجان اللغة والثقافة العربية الذى تنظمه الجامعة الكاثوليكية فى ميلانو الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة فى ختام دورته الرابعة التى تحمل عنوان " شهرزاد خارج القصر .. كيف غير حضور المرأة في الفضاء العام في اللغة والآداب والفنون " حيث اختارتها اللجنة المنظمة باعتبارها نموذجاً متميزاً للمراة العربية المبدعة وذلك فى حضور السفير هشام بدر سفير مصر بايطاليا ، الدكتور ماريو جاتي رئيس الجامعة والسفير ايهاب ابو سريع قنصل مصر في ميلانو والدكتورة جيهان زكي مدير اكاديمية الفنون بروما وعدد من الشخصيات العامة والجاليات العربية .

من جانبها اهدت عبد الدايم التكريم الى كل امرأة مصرية وعربية مؤكدة ان ريادة مصر وحضورها الاقليمى والدولى كان سبباً فى لفت الانظار الى انجازات المرأة فى المجتمعين المحلى والعربى حيث نجحت العديدات فى تحقيق النجاح بمختلف مجالات الحياة ، وقالت ان التكريمات والجوائز التى تحصل عليها المرأة العربية تمثل تقديراً للسيدات اللاتي حققن التغيير الايجابى في حياتهن الخاصة والعملية وهو ما ينعكس بالضرورة على مستقبل الوطن .

يذكر ان الدورة الرابعة من مهرجان اللغة والثقافة العربية تتواصل فى الفترة من 28 حتى 30 مارس وتتضمن عدة فعاليات تعبر عن الحضارة العربية وتشمل معرضاً للكتاب وندوات ثقافية وامسيات شعرية الى جانب حفلات موسيقية .

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