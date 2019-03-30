حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب

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المصريون

الزمالك

برج العرب

وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنلدي الزمالك، إلى ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مسئولو النادي الأهلي، إن الفريق لن يخوض لقاء اليوم أمام الزمالك في حالة وجود أعداد جماهير على خلاف المتفق عليه في الاجتماع الأمني والتي قدرت بـ50 فردا لكل فريق حفاظا على الاتفاق الذي تم بين مسئولي الفريقين واتحاد الكرة.

وكانت أنباء ترددت عن توزيع رئيس نادي الزمالك بتوزيع دعوات على الأعضاء وأن هناك عددا كبيرا من أعضاء الزمالك يتواجدون في ملعب برج العرب.

ويلتقي فريقا الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم السبت، في القمة 117، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدوري العام.

وتنطلق المباراة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قناة النيل للرياضة ويعلق عليها مدحت شلبي، وقناة أون سبورت ويعلق عليها أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.


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