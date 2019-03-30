داعية سلفي: هذه تأثير قرارات «السيسي» على «معتز مطر»

30 مارس 2019 - 05:34 م





أشاد الداعية السلفي، حسين مطاوع بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، قائلاً: هذا القرار صائب وسيفرح الكثير من المصريين.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا القرار سيساهم في مواجهة غلاء المعيشة في مصر.

وأشار إلى أن القرار "سيصيب الإعلامي الإخواني معتز مطر بالانهيار العصبي"، لافتًا إلى أن "حالة من الانهيار والعصبية والجنون والحزق سيصاب بها معتز مطر اليوم عند تقديم برنامجه بسبب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي".





