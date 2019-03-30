وزير الري يختتم زيارته لسنغافورة

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سنغافورة
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اختتم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى زيارته لسنغافورة بلقاء السيد الوزير ماساجوس دو الكفلى وزير البئية والموارد المائية .. حيث تناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك فى مجال ادارة الموارد المائية وتعزيز التعاون فى مجالا البحوث والابتكارات المتعلقة بتنمية الموارد المائية من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وتحلؤة مياه البحر .

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية وادارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية والسياسات والاستراتيجيات التى تضمن حوكمة الادارة المائية والتعاون فى نقل الخبرات وتكنولوجيا تنفية وتحلية المياه بين البلدين.

وكان الدكتور عبد العاطى قد زار معهد نيانغ للبيئة والموارد المائية الذى يعد احد افضل مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى فى مجال البيئة والمياه عالميا للتعرف على كنهجية واليات نقل الخبرات والابتكارات من نطاق التجارب الى التطبيق كن خلال حلول هندسية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

كما قام السيد الوزير ايضا فى ختام زيارته بزيارة معهد كيوان يو للسياسات المائية العامة حيث تم التعرف على الخبرات السنغافورية واليات تعزيز فهم الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لادارة المياه والمساهمة فى تحسينها والقيام بابحاث مستقلة فى شراكات مؤسسية وشراكات من شأنها التأثير على الخطاب الموجه فى قضايا المياه واحداث تغيير فى مفاهيم ادارتها.

كما زار السيد الوزير أيضا عدد من الشركات المتخصصة حيث زار سيادته شركه ماين هارت والتى لها فرع في مصر والتى من المخطط توسيع فرعها في مصر ليكون مقر الشرق الاوسط ويعمل به حاليا 50 مهندس مصري يشاد لهم بالكفاءة العاليه كما زار السيد الوزير شركة سمكورب للاستثمار حيث وجه سيادته الدعوة للشركة للاستثمار في المنطقه الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء منطقه صناعيه هناك.

وفى نهاية تلك الزيارات أعرب السيد الوزير عن سعادته لما رآه من خبرات وابتكارات تكنولوجية متقدمة ومتنوعة يمكن ان تخدم قضايا المياه من خلال التعاون مع الدول التى تعانى ندرة ومحدودية فى الموارد المائية والتى تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية العنيفة التى يشهدها العالم.

هذا وقد وجه السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الدعوة للسيد وزير البيئة والموارد المائية والشركات المتخصصة والمعاهد التكنولوجيا للمشاركة فى اسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية المقرر انعقاده فى اكتوبر 2019 وتم قبول الدعوة

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