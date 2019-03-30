مدبولي: كأس الأمم فرصة لتسويق الانجازات فى مصر

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية للانتهاء من أعمال التطوير باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشدد "مدبولي"، خلال جولة تفقدية لسير أعمال التطوير الجارية، على أن تتم الأعمال على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن هذه البطولة فرصة لتسويق ما حدث من تطور في مصر بالسنوات الماضية.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي درويش، رئيس هيئة إستاد القاهرة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، وأكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية للانتهاء من أعمال التطوير، وأن تتم الأعمال على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن هذه البطولة فرصة لتسويق ما حدث من تطور في مصر بالسنوات الماضية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن ما يتم من أعمال في هذا الصدد، إنما يتم وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وهو ما يعكس إمكانيات مصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير مداخل ومخارج الإستاد والواجهات الرئيسية الخارجية له، وكذا كل من الدور الأرضي والأول به، بالإضافة إلى المقصورة الرئيسية والمدرجات ( الجمهور - VIP )، هذا فضلًا عن غرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف حكام الفيديو، والمركز الإعلامي، ودورات مياه الجماهير، كما تشمل الأعمال أيضًا إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم (النجيلة)، وكذا المضمار من حوله، إلى جانب توريد وصيانة شاشات العرض الموجودة داخل الإستاد.

وتم خلال العرض الإشارة إلى أن معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير تسير وفقًا للجداول الزمنية المخططة، وبالجودة المطلوبة، لسرعة الانتهاء منها بوقت كاف قبل انطلاق البطولة.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه بأنحاء الإستاد المختلفة، وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس، والمقصورة الرئيسية، وكذا أعمال تطوير الطرق المحيطة بالإستاد، للاطمئنان على سير العمل.

وشاهد رئيس الوزراء خلال جولته فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة، والتي تقام حاليا بمجمع حمامات السباحة.


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