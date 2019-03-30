لهذه الأسباب.. غاب «السيسي» عن القمة العربية

30 مارس 2019 - 05:29 م

نقل موقع تونسي عن مصدر مسئول قوله إن الأخبار التي أثيرت حول غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القمة العربية التي ستنعقد في تونس، بسبب دواعٍ أمنية "غير صحيحة".

وقال المصدر الذي لم يسمه موقع "حقائق" الإلكتروني التونسي، إنه "لا صحة للأخبار الرائجة عن وجود دواع أمنية حالت دون زيارة السيسي إلى تونس والمشاركة في القمة العربية".

وأضاف المسئول أن الرئيس المصري يستعد لزيارة مهمة إلى الأردن وهو ما جعله يغيب عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي تنعقد في تونس.

وأشار المصدر أن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي هو الذي سيمثل مصر في القمة العربية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة العربية الثلاثين التي ستعقد على مستوى القادة، الأحد المقبل.

وتنطلق غدا الأحد، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.



