حكم مباراة القمة يتفقد أرضية ملعب برج العرب

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تفقد الروماني استيفان كوفاكس حكم مباراة القمة 117، أرضية ملعب برج العرب استعدادا لإدارة مواجهة الزمالك والأهلى فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر بالدورى الممتاز.

ويدير القمة 117 تحكيميا طاقم حكام روماني يقوده استيفان كوفاكس حكم ساحة، ويعاونه كلاً من ميهاي أوفيديو أرتن مساعد أول، وفازن فلورن مارينسكو مساعد ثان، وأونت ماريوس إفرام حكم رابع وكشف طاقم الحكام خلال المعاينة إن الملعب صالح لاستضافة اللقاء.

يدخل الزمالك صاحب الأرض المواجهة وهو على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى خمس مباريات والهزيمة فى مباراة وحيدة وسجل لاعبيه 50 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الفارس الأبيض حيث يمتلك المارد الأحمر 51 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفا وسكنت شباكه 15 هدفا لذا يأتى الصراع حيث يسعى الأبيض لزيادة الفارق فى النقاط بينما يسعى الأحمر إلى تحقيق "ريمونتادا" بالانتصار والتربع على القمة على حساب الأبيض.

 طاقم تحكيم القمة يتفقد ملعب برج العرب وإعلان جاهزية الملعبطاقم تحكيم القمة يتفقد ملعب برج العرب وإعلان جاهزية الملعب

 طاقم تحكيم القمة يتفقد ملعب برج العرب وإعلان جاهزية الملعبطاقم تحكيم القمة يتفقد ملعب برج العرب وإعلان جاهزية الملعب

 


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