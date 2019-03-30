ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين ببولاق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في بولاق الدكرور.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيام كل من إبراهيم. م، محمد. غ، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبأعداد الأكمنه للمتهمين، تمكنت القوات من القبض عليهم وبحوزتهم 2سلاح أبيض.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.