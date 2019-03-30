  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:16 ص
بحث متقدم
عمار علي حسن للنظام: احذروا الوقوع في الفخ

رسالة قاسية من عمار على حسن للنخبة الجزائرية

الأهلي والزمالك

اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

الرئيس السيسي

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

تفاصيل البرنامج النووي السعودي

صورة أرشيفية للمزارعين

زيادة أسعار التقاوى على الفلاحين.. «هى ناقصة يا حكومة؟»

قائد الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يجدد دعوته بإعلان شغور الرئاسة

الزمالك والاهلى

قمة «الوحل والمطر» تنتهي بالتعادل بين الزمالك والأهلي

وزير النقل كامل الوزير

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

البرلمان

خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

الجامعة العربية

نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

المحكمة تغرم ضابطًا لتخلفه عن الشهادة بـ«اغتيال النائب العام»

قضايا وحوادث

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لـ13 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

#

تأجيل محاكمة 304 متهما بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

#

غدا.. محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

إعدام

اغتيال

المحكمة

الشهادة

النائب العام

أجلت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه "اغتيال النائب العام" إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتغريم الضابط مجري التحريات مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن الإدلاء بالشهادة في جلسة اليوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيا.

ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن
» فاجعة.. انفصال رأس شاب عن جسدة أسفل قطار بالاسماعيلية
» «لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي
» «ميسي» يقود برشلونة للفوز على إسبانيول
» الفقر دفعها للتخلص من طفلها بطريقة مريبة
» خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية
» بابا الفاتيكان: زيارة المغرب فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان
» احتجاجات أمام قنصلية إسرائيل بإسطنبول في ذكرى "يوم الأرض"
» مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس
» أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب