المحكمة تغرم ضابطًا لتخلفه عن الشهادة بـ«اغتيال النائب العام»

أجلت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه "اغتيال النائب العام" إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتغريم الضابط مجري التحريات مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن الإدلاء بالشهادة في جلسة اليوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيا.

ويواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.