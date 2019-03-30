مانشستر سيتي يهزم فولهام بثنائية

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المصريون

فولهام

فاز فريق مانشستر سيتى على فولهام، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب «كرافين كوتاج»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل هدفى مانشستر سيتى، برناردو سيلفا، وسيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 5 و27 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتى رصيده إلى 77 نقطة فى صدارة الدورى الانجليزى، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذى تراجع للمركز الثانى، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز قبل الأخير، ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدورى الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".


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