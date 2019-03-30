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ليست «كذبة إبريل».. «التموين» تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

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علي المصيلحي- وزير التموين
علي المصيلحي- وزير التموين

محمد فضل- متابعات

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علي المصيلحى

كذبة إبريل

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم توزيع 500 طن سلع غذائية بين سكر وأرز على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر الوزارة، لتوقيع بروتوكول لتوزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، في رمضان المقبل، أن الوزارة استعدت تماما لاستقبال شهر رمضان المقبل، عن طريق توفير السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الأرز وكيلو فول على بطاقة التموين بدءا من إبريل المقبل.

وأضاف أن كل المتظلمين من بطاقات التموين بسبب استهلاك الكهرباء، بما فيهم العداد الموصل على أكثر من شقة، ومن عليهم مديونيات، تمت مراجعتها بشكل كامل، مشيرا إلى أن التنقية ليس هدفها ظلم أي شخص، بل إعادة توزيع الدعم مرة أخرى.

وتابع: "كل مواطن سيحصل على حقه، مافيش حد اتحذف حتى الآن، أرسلنا فقط رسائل للتحذير، و في شهر إبريل نستمر في إرسال رسائل أيضا".



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