داعية سلفي يوجه رسالة لـ «حمدين صباحي» لرفضه التعديلات الدستورية

30 مارس 2019 - 05:14 م

انتقد الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي بعد دعوة الأخير إلى رفض التعديلات الدستورية، التي تقترح خصوصًا مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.



ووصف عبدالحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباحي بأنه "رجل شاشات فقط وغير محبوب شعبيًا ولا يظهر في مواساة المصريين".



وتابع قائلاً: "حمدين صباحي يختفي من المشاركة في مشكلات مصر الاقتصادية ويتخلى عن مواساة المصريين في الحوادث الإرهابية؛ ويظهر فقط كمترشح للرئاسة، أو كأداة للطعن في مصر أمام العالم، رغم أن الشعب أثبت رفضه التام لصباحي، فالانتخابات الرئاسية 2014 كانت بين مترشحين اثنين (السيسي وصباحي)؛ إلا أن صباحي حصل على المركز الثالث، فقد حصل على عدد أصوات أقل من عدد الأصوات الباطلة".



وأكد عبدالحميد، أن صباحي يحاول تشويه التعديلات الدستورية المقترحة، متابعًا: "وها هو حمدين يظهر بعد غياب طويل للاعتراض على التعديلات الدستورية، ويُحاول إثارة الشغب وحملة التشوية والطعن، وكأنه سخر نفسه للقلاقل والفتن بكلام مُكرر ومُمل".



