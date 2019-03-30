رفضت طلب زوجها بالرقص لأصدقائه فكان هذا جزاءها!

30 مارس 2019 - 05:11 م

تجرد رجل من معاني الرجولة، وطلب من زوجته أن ترقص وتتمايل أمام مجموعة من أصدقائه، وذلك أثناء إحدى السهرات الليلة التي جمعتهم في منزله.

لم تكن تعلم السيدة “أسماء عزيز”، قبل أربع سنوات من الآن عند قبولها الزواج من ذلك الشخص أنه سوف يجرها على تلك الأفعال المشينة، “كان لطيفًا ومحبًا عندما تزوجنا، إلا أنه بعد ستة أشهر فقط لاحظت أن سلوكه بدأ يتغير”.

رفضت الزوجة طلب زوجها بشدة، فما كان منه إلا أن قام بحلق شعرها وتجريدها من ملابسها وضربها وتعذيبها بوحشية مستخدماً أنابيب حديدية.

لم تستلم الزوجة لإهانتها، بل قامت بنشر مقطع فيديو عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، روت خلاله تفاصيل إعتداء زوجها عليها، الأمر الذي أثار تعاطف عدد كبير من المتابعين معها، خاصة وأنها ظهرت محلوقة الرأس وجسدها مغطى بالكدمات.

وأكدت خلال الفيديو الذي نشرته، من مكان إقامتها في لاهور بمقاطعة البنجاب الشمالية الشرقية في باكستان، إن زوجها وزملاؤه كانوا غاضبين منها عندما رفضت الرقص من أجلهم.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع السوشيال ميديا، وانتبهت السلطات الباكستانية إلى الحادث، وقامت باعتقال الزوج الباكستاني، حسب صحيفة “ديلي ميل”.

كما زعمت الضحية أنها لجأت لقوات الشرطة بعد تعتدى زوجها عليها، لكنهم رفضوا مساعدتها لانها لم تدفع رشوة لهم، كما رفضوا منحها تصريح طبي لتتمكن من الحصول على العلاج.

وبعد انتشار الفيديو كتبت شيرين مزاري، وزيرة حقوق الإنسان في حكومة رئيس الوزراء عمران خان، أنه تم إلقاء القبض على الزوج واصدقائه وسيجرى محاكمتهم جراء تلك الواقعة.







