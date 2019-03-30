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حبس خادمة لسرقة شقة بالنزهة

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خادمة تسرق 136 ألف جنيه من منزل بالشرقية
خادمة تسرق 136 ألف جنيه من منزل بالشرقية

أحمد سالم

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سرقة

مصر الجديدة

خادمة

النزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس ربة منزل "خادمة" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى السيدات "ربة منزل" مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من الشقة سكنها عبارة عن (3 خواتم)، واتهمت سيدة تعمل طرفها، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بأسلوب المغافلة، إبان فترة عملها لدى المجنى عليها، وبإرشادها تم ضبط المسروقات.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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