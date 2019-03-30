مخرج القمة 117 يكشف آخر استعداداته لنقل المباراة

30 مارس 2019 - 05:09 م

أكد خالد عبد العاطي مخرج مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تقام في السابعة مساء اليوم استعداده لنقل اللقاء اليوم بالرغم من هطول الأمطار، مؤكدًا أن جميع الكاميرات سيتم تغطيتها بأغطية مضادة للماء.

وأشار الدكتور خالد إلى أن الأمطار لن تؤثر على جودة الصورة وأنه سيعقد اجتماعا فور وصوله للإستاد مع جميع المصورين للاتفاق على العديد من الأمور الخاصة باللقاء.

وأشار عبد العاطي أن اللقاء سيتم نقله بـ 12 كاميرا، وأن المشاهد سيرى شكلا مختلفا اليوم خاصة في الإعادات والتي لن يتم تنفيذها خلال فترة توقف الكرة فقط حتى يستمتع الجميع باللقاء.







