"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

30 مارس 2019 - 05:09 م

أكد فضل إقبال، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "كريدي سويس" أن مصر تعد الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حديثه مع تليفزيون بلومبرج.





وأضاف، أن معدلات التضخم مرتفعة في مصر، ليست بصورة كبيرة كما كانت، ولكنها ما زالت مرتفعة عن الحد المرغوب فيه من قبل البنك المركزي.

أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي لم يكن متوقعًا، خصوصًا مع معدلات التضخم المتغيرة. وأوضح أن المركزي يعلم جيدًا أن البلاد لديها مناخ استئماري جيد، بغض النظر عن التذبذب الكبير في سوق المال خلال الفترة الماضية، ولكنها تظل نقطة استثمار جاذبة، وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.