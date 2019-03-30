  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:17 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

بعد زيادة الحد الأدني.. بشرى سارة للمواطنين

عمار علي حسن للنظام: احذروا الوقوع في الفخ

رسالة قاسية من عمار على حسن للنخبة الجزائرية

الأهلي والزمالك

اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

الرئيس السيسي

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

تفاصيل البرنامج النووي السعودي

صورة أرشيفية للمزارعين

زيادة أسعار التقاوى على الفلاحين.. «هى ناقصة يا حكومة؟»

قائد الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يجدد دعوته بإعلان شغور الرئاسة

الزمالك والاهلى

قمة «الوحل والمطر» تنتهي بالتعادل بين الزمالك والأهلي

وزير النقل كامل الوزير

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

البرلمان

خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

"كريدي سويس": مصر خيارنا الأفضل في الشرق الأوسط

مال وأعمال

كريدي سويس
كريدي سويس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

السعودية ومصر الأعلى عربيا إصابة بـ"السمنة"

#

«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

#

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

#

"جيسون" وتامر حسني غدًا في الجامعة البريطانية

أكد فضل إقبال، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "كريدي سويس" أن مصر تعد الخيار الأفضل للبنك في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حديثه مع تليفزيون بلومبرج.

وأضاف، أن معدلات التضخم مرتفعة في مصر، ليست بصورة كبيرة كما كانت، ولكنها ما زالت مرتفعة عن الحد المرغوب فيه من قبل البنك المركزي.
أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي لم يكن متوقعًا، خصوصًا مع معدلات التضخم المتغيرة. وأوضح أن المركزي يعلم جيدًا أن البلاد لديها مناخ استئماري جيد، بغض النظر عن التذبذب الكبير في سوق المال خلال الفترة الماضية، ولكنها تظل نقطة استثمار جاذبة، وأصبحت أكثر جاذبية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن
» فاجعة.. انفصال رأس شاب عن جسدة أسفل قطار بالاسماعيلية
» «لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي
» «ميسي» يقود برشلونة للفوز على إسبانيول
» الفقر دفعها للتخلص من طفلها بطريقة مريبة
» خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية
» بابا الفاتيكان: زيارة المغرب فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان
» احتجاجات أمام قنصلية إسرائيل بإسطنبول في ذكرى "يوم الأرض"
» مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس
» أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب