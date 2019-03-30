إصابة شخصين في حادث مروري بالدائري

أصيب شخصان في حادث تصادم 3 سيارت أعلي الطريق الدائرى اتجاه المريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى أمام المتجهة الى المريوطية ووجود مصابين، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية انتقلت قوات الإنقاذ والخدمات المرورية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم 3 سيارات، وإصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث، وتسيير الحالة المرورية.