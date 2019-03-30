  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:17 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

بعد زيادة الحد الأدني.. بشرى سارة للمواطنين

عمار علي حسن للنظام: احذروا الوقوع في الفخ

رسالة قاسية من عمار على حسن للنخبة الجزائرية

الأهلي والزمالك

اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

الرئيس السيسي

هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

تفاصيل البرنامج النووي السعودي

صورة أرشيفية للمزارعين

زيادة أسعار التقاوى على الفلاحين.. «هى ناقصة يا حكومة؟»

قائد الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يجدد دعوته بإعلان شغور الرئاسة

الزمالك والاهلى

قمة «الوحل والمطر» تنتهي بالتعادل بين الزمالك والأهلي

وزير النقل كامل الوزير

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

البرلمان

خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية

إصابة شخصين في حادث مروري بالدائري

قضايا وحوادث

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب سيارة
شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب سيارة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق النار في هولندا

#

أول طلب من أسرة "شهيد" نيوزيلندا للرئيس "السيسي"

#

باكستان تعلن إصابة وفقدان 9 من رعاياها بمذبحة نيوزيلندا

#

ليبيا.. مصرع 13 عاملًا في حادث مروري

حادث مروري

المرج

الطريق الدائري

أصيب شخصان في حادث تصادم 3 سيارت أعلي الطريق الدائرى اتجاه المريوطية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى أمام المتجهة الى المريوطية ووجود مصابين، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية انتقلت قوات الإنقاذ والخدمات المرورية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم 3 سيارات، وإصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث، وتسيير الحالة المرورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن
» فاجعة.. انفصال رأس شاب عن جسدة أسفل قطار بالاسماعيلية
» «لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي
» «ميسي» يقود برشلونة للفوز على إسبانيول
» الفقر دفعها للتخلص من طفلها بطريقة مريبة
» خطوات البرلمان التالية لحسم التعديلات الدستورية
» بابا الفاتيكان: زيارة المغرب فرصة لتعزيز الحوار بين الأديان
» احتجاجات أمام قنصلية إسرائيل بإسطنبول في ذكرى "يوم الأرض"
» مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس
» أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب