السيسي للمصريين: «الحاجة اللي تغلى متشتروهاش»

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السيسي

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ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين، الكف عن شراء السلع التى تشتعل أسعارها؛ مؤكدًا أن السيطرة على الأسعار يكمن في عدم شراء السلع.

وقال "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، "الحاجة اللي تغلى ماتشتروهاش، الموضوع بسيط، وأي حد بيبيع ويشتري عاوز يكسب وينجح ولو لقى نفسه أسعاره فيها مغالاة هتنزل الأسعار، واللي بيراقب الأسعار الدولة وأجهزتها بس ده مش سهل فيها ملايين المواطنين".

وتابع السيسي، فى الحفل الذى شهد حضور زوجته السيدة إنتصار السيسي، وعدد من الوزراء والوزيرات، والقيادات النسائية: "أناشد التجار والدولة لضبط الموقف، والحاجة اللي غليت شكرا مش عاوزين".



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