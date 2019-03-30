نائب رئيس الزمالك يصل ملعب برج العرب

30 مارس 2019 - 04:59 م

وصل أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز.

ويحضر أعضاء مجلس إدارة الزمالك لمباراة اليوم من أجل مؤازر الفريق في المباراة المرتقبة أمام الأهلى، يدخل الفريق الأبيض صاحب الأرض المواجهة وهو على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى خمس مباريات والهزيمة فى مباراة وحيدة وسجل لاعبيه 50 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا.



فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الفارس الأبيض حيث يمتلك المارد الأحمر 51 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفا وسكنت شباكه 15 هدفا، لذا يأتى الصراع حيث يسعى الأبيض لزيادة الفارق فى النقاط بينما يسعى الأحمر إلى تحقيق "ريمونتادا" بالانتصار والتربع على القمة على حساب الأبيض.