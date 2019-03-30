"التموين" تعلن الاستعداد لشهر رمضان

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علي المصيلحى

رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنه تم توفير كل الأرصدة في السلع الأساسية بضعف الكميات المعروضة، إضافة إلى إقامة الشوادر.

وكشف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين، أنه سيجرى صرف كيلو لكل بطاقة للأرز والفول مطلع أبريل، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير السلع للمواطن بأسعار وجودة عالية.

وتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بهدف توفير سلع شنطة رمضان والتي تتضمن مواد غذائية.



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